Manisa BBSK Hız Kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Mümin Özkasap Stadı'nda yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman eklemlerin hareketliliği için mobility çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise atletizm çalışmaları yapıldı. Oyuncuların coşkusu ve yeni sezon heyecanı da antrenmana yansıdı.

Kaynak: Habermetre