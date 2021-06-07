Manisa BBSK eskrim branşını da bünyesine ekledi
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Manisa BBSK eskrim branşını da bünyesine ekledi

Manisa BBSK eskrim branşını da bünyesine ekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi. Bugüne kadar 13 branşta faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyespor, yeni oluşturulan eskrim branşıyla birlikte artık 14 branşta mücadele edecek. 20 sporcu ile birlikte Büyükşehir Belediyespor bünyesine katılan antrenör İpek İrem Ülkü, Büyükşehir Belediyespor ve Manisa adına yarışmalara katılacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sporun tabana yayılması amacıyla 13 branşta faaliyet gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, eskrim branşını bünyesine ekleyerek, faaliyet gösterdiği branş sayısını 14'e yükseltti. Antrenör İpek İrem Ülkü ve 20 sporcu, eskrim branşında Büyükşehir Belediyespor ve Manisa adına müsabakalara katılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Eskrim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde yer almalarını istediğimizde hocalarımız ve sporcularımız kabul etti. Böylelikle Belediyespor bünyesindeki branşlar içerisine eskrim branşını da eklemiş olduk. Hocamızın daha önceki çalışmalarıyla şekillenen bir takım vardı. Bu takım Belediyespor ve Manisa adına yarışmalara katılacağı için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde de gidecekleri müsabakalarda çalışmalarını taçlandıracaklar. İnşallah oradan da başarılı bir şekilde döneriz" dedi.

11 sporcu ile Türkiye Şampiyonası'na katılacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini ileten Antrenör İpek İrem Ülkü ise, "20 sporcumuz ile beraber Büyükşehir Belediyespor adına yarışmalara katılacağız. Önümüzdeki hafta Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonamız var. Şampiyonaya 11 sporcumuz ile katılacağız. Kulübümüzü temsilen katıldığımız ilk turnuva olacak. Bu turnuvada da madalyalarla şehrimize dönerek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa BBSK eskrim branşını da bünyesine ekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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