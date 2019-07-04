Manisa BBSK Emir Alagöz ile sözleşme yeniledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde tecrübeli oyuncusu Emir Alagöz ile sözleşme yeniledi. İmza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu Emir Alagöz, geçtiğimiz sezon kulüpte çok güzel günler geçirdiğini belirterek, bu başarıları tekrar yaşamak için var gücüyle çalışacağını belirtti.

2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde tecrübeli futbolcu Emir Alagöz ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılarında pay sahibi olan Emir Alagöz, imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisinde gerçekleştirilen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, Tesisler Sorumlusu Tanju Balatlı yer aldı.

"Başarıları tekrar yaşamak istiyorum"

Geçtiğimiz sezonlarda kulüpte güzel günler geçirdiğini belirten Emir Alagöz, "Öncelikle ait olduğum yerde devam ettiğim için çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO'su Levent Devrim'e tekrardan teşekkür ederim. Geçen seneden yarım kalan bir şampiyonluk işimiz vardı, inşallah onu bu sene tamamlayacağız. Manisa'ya bu mutluluğu tekrardan tattıracağız. Bu kulüp en başından beri hedefi olan bir kulüptü, ilk sene bunu gerçekleştirdik. Geçen sene de ufak bir aksilikle elendik. İnşallah bu sene hedeflenen yere çıkacağız. Devamında hiç durmadan bir üst lige kadar çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA