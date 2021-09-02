Manisa BBSK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Ceyhun Cabadak'ın yönetiminde yapılan antrenmanda oyun planı üzerine çalışmalar yapıldı. Çift pota maç ile devam eden antrenmanda oyuncularla birebir ilgilenen Cabadak, set oyunları üzerinde durdu. Antrenman boyunca oyuncuların hırsı sahaya da yansıdı. Takımdaki uyum ve arkadaşlık duygusunun da üst seviyede olduğu gözlendi.

Kaynak: Bültenler