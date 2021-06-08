Manisa BBSK Basketbol takımına yeni oyun kurucu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu öncesinde ABD'li oyun kurucu Diante Levan Watkins'i kadrosunda dahil etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu öncesinde ABD'li oyun kurucu Diante Levan Watkins'i kadrosunda dahil etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yeni sezon hedefi doğrultusunda ilk transferini yaptı. Yeşil beyazlı takım, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile 1990 doğumlu ABD'li oyun kurucu Diante Levan Watkins'i kadrosuna kattı. Manisa BBSK kadrosuna katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Watkins, "Kulüp ve şehir hakkında çok olumlu bilgiler aldım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk için çalışacağım" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Nihat Mala da imza töreninde açıklamalarda bulundu. Mala, "Bu sene iddialı bir kadro kurup, Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz. Diante de istediğimiz bir oyuncuydu. Takıma katıldığı için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir sezon geçirip, üst lige çıkacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı