Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80

Habermetre - Haberler | Toplum
Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyesine 80-78 kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyesine 80-78 kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonundaki ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Maçı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç ve Özcan Nalbantlar ile Genel Menajer Nihat Mala da tribünde takip etti. Akhisar'da oynanan mücadelede Akhisar Belediyesi ilk periyodu 25-21 önde kapattı. Manisa derbisinde ikinci periyotta da skor üstünlüğünü koruyan Akhisar Belediyesi soyunma odasına 46-41 önde gitti.

İkinci yarıdaki baskı yeterli olmadı

Mücadelenin ikinci yarısında etkili savunma yapan Manisa BBSK, 5 sayılık farkı eriterek üçüncü periyotta skorda dengeyi yakaladı. Dördüncü periyoda 62-62 eşitlikle başlandı. Maçın bitmesine 7 dakika kala 9 sayı geriye düşen ekibimiz yaptığı etkili müdafaa ve hücumda bulduğu sayılarla 78-77 öne geçmeyi başardı. Son anlarda yapılan basit hatalar sonrasında karşılaşma 80-78'lik skorla Akhisar Belediyesinin üstünlüğü ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Erbaş Murat Kurum Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Amelia Hamlin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa BBSK: 78 - Akhisar Belediye: 80 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 19:53:55. #1.12#