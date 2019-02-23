Manisa Bakan Pekcan, 6 Ayda 28 Şehirde 31 İhracat Destek Ofisi Açtıklarını Açıkladı

Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, bakan olduktan sonra ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelerek, vatandaşlara seslendi. İhracata yönelik desteklerinin her geçen gün arttığını belirten Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını ve ihracat yapmak isteyen firmalara eğitim verdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine geldi. İlçe girişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Pekcan, daha sonra Demirci Belediyesi'ne geçti. Burada Demirci Belediye Başkanı AK Partili Selami Selçuk'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Pekcan, ardından ilçedeki düğün salonunda vatandaşlara hitap ettti. Bakan Pekcan, konuşması öncesi vatandaşların Demirci sizinle gurur duyuyor diye slogan atması üzerine gözleri dolarak, duygusal anlar yaşadı.

82 MİLYONLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle önemli bir görevi üstlendiğini söyleyen Pekcan, Türkiye'nin kalkınmış, güçlü, istikrarlı ve itibarlı bir ülke olması için 82 milyonla beraber çalıştıklarını belirtti. Bakanlık olarak stratejik bir yol haritası belirlediklerini belirten Bakan Pekcan, Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla markalaşmaya, daha fazla teknolojiye önem vererek, rekabetçiliği arttırıyoruz. Dijitalleşmeye önem verdik. Dış ve iç ticarette, gümrüklerde, dünya dijital bir dili konuşurken, biz de dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bununla ilgili de çok önemli adımlar attık dedi.

Belediyeciliğe de değinen ayrıca dünyadaki gelişmiş ülkelerden örnek veren Bakan Pekcan, Japonya'dan Avrupa'ya kadar kalkınma konusunda belediyelerin destek vermediği gelişmiş ülke yok. Esasında AK Parti iktidarlarının temelinde, belediye hizmetlerindeki başarısı yatıyor. Dolayısıyla biz 82 milyon nüfusuyla ve belediyelerimizle beraber el ele vererek, daha yüksek ülkeler statüsüne ulaşacağız dedi.

İHRACATA DESTEĞİN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Altı ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtığını kaydeden Bakan Pekcan, İhracat destek ofisindeki arkadaşlarımızın eğitimlerini bakanlığımızda verdik. Şu anda bu ofisler, bizim İhracat Genel Müdürlüğümüzle online olarak çalışıyor. Buraya müracaat ettiğiniz anda ihracatla ilgili bütün eğitimleri alabiliyorsunuz. Hatta burada Manisa yoktu, Manisa'yı da pilot iller arasında yer aldırdım. Eximbank biliyorsunuz, Türkiye'nin ihracatını kredilendiriyor ve sigortalıyor. Eximbankı'da şubeleştiriyoruz. Şu ana kadar 8 şube ve 15 irtibat ofisi açtık. Bunu 2019 yılında 40 şube ve 40 irtibat ofisi açmayı planlıyoruz. Manisa'yı da bu plana dahil ettik. Eximbank Türkiye'deki ihracatın yüzde 26'sını finanse ediyor. Türkiye'deki ihracat kredilerinin 2017 yılında yüzde 47'sini finanse ediyordu, bugün yüzde 53'ünü finanse ediyor. Eximbank şu ana kadar 44.2 milyar kredi kullandırdı. 2019 yılında ise 44.4 milyar artışla ihracatçıyı finanse edecek. Bu yönde de desteklerimiz devam edecek dedi.

GIDADAKİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİME DEĞİNDİ

Denetimler sonucu bazı Hallerde 1'e 8 oranında katlanan sebze ve meyve fiyatları gördüklerini de belirten, bununla ilgili savunma istediklerini aktaran Bakan Pekcan, Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ila yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu, çok şükür. Bundan sonra da iyi gidecek. Hal kayıt sistemiyle cep telefonunuza program indirerek, ürünün karekodunu okutup, üreticiden kaç liraya çıkıp size kaç liraya geldiğine kadar görebiliyorsunuz. Şikayetlerle ilgili bakanlık olarak, son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse, hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. Şikayetinizi aldık değerlendiriyoruz diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor dedi.

EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Çek ve senedin elektronik ortamda kullanımının da planlandığını aktaran Pekcan, Biz bakanlık olarak gönderdik, imzalanırsa seçimden önce devreye girebilir. Artık siz çeki verirken hangi bankada kullanılmasını istiyorsanız, elektronik ortamda çeki alan kişi sistemden takip edip, geçmişini sorgulayabilecek. Bunu hangi bankalardan tahsil edebileceğini görecek. Bunu en kısa sürede de hayata geçireceğiz dedi.

Bakan Pekcan, ilçedeki programı sonrası Demirci Spor Salonu'nun önündeki helikoptere binerek Manisa'ya hareket etti.

Kaynak: DHA