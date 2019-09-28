Manisa bağ evinden hırsızlığa 1'i cezaevi firarisi 2 gözaltı

28.09.2019 11:57

Bağ evinden hırsızlığa 1'i cezaevi firarisi 2 gözaltı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evinden hırsızlık yapan 1'i cezaevi firarisi 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün (cuma) saat 21.00 sıralarında, Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevindeyken, bir bağ evinin önünde duran minibüsten şüphelendi. Jandarma ekipleri, bağ evinin kapısının açık olduğunu ve içerisinden iki kişinin ellerinde çuvallarla çıktığını gördü. Jandarma ekiplerini gören şüpheliler, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Ellerindeki çuvallarla birlikte yakalanan, kimlikleri Tarık C. (24) ve Erkan D. (38) olduğu belirlenen zanlılar gözaltına alındı. Çuvallarda evden çalınan hızar makinesi, 20 litrelik benzin, 2 adet 12 kilogramlık piknik tüpü, bakır tepsi ve el feneri bulundu. Çalıntı malzemeler, ev sahibine teslim edildi. Yapılan kontrolde zanlılardan Tarık C.'nin cezaevi firarisi olduğu ayrıca 'hırsızlık, yaralama ve askeri ceza kanununa muhalefet' gibi suçlardan arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan Tarık C. tutuklandı, Erkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA