MANİSA AYASOFYA'NIN HALI SECCADELERİ; 6 ENGELLİYE UMUT OLDU
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MANİSA AYASOFYA'NIN HALI SECCADELERİ; 6 ENGELLİYE UMUT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarından artan kumaş parçalarından yapılıp, kendisine hediye edilen 6 seccadeyi sosyal medyada paylaşarak, satışa çıkardı.

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MANİSA Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarından artan kumaş parçalarından yapılıp, kendisine hediye edilen 6 seccadeyi sosyal medyada paylaşarak, satışa çıkardı. Türkiye'nin çeşitli illerinden satın alınan seccadelerden elde edilen gelirle Özmen, 6 akülü tekerlekli sandalye aldı. Özmen, akülü sandalyeleri tek tek engelli bireylerin evlerine giderek dağıttı.

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, geçen ay, Demirci ilçesindeki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi halılarını yapan firmayı ziyaret etti. Firma sahipleri tarafından ziyaret anısına Özmen'e, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi halılarından artan parçalardan yapılan seccadeler hediye edildi. Özmen, kendisine hediye edilen turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenlerin yer aldığı seccadeleri, engelliler yararına kullanmaya karar verdi. Özmen, seccadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak satışa çıkardı. 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anısına' yazılı seccadeler, kısa sürede satılırken, elde edilen gelir ile Özmen, her biri 12 bin TL değerinde, 6 tam donanımlı akülü tekerlekli sandalye aldı. İhtiyaç sahibi engelli bireylerin evlerine tek tek giden Özmen, akülü tekerlekli sandalyeleri kendisi taşıyıp, teslim etti.

'SECCADE SAYISINI ARTIRIP, DAHA ÇOK ENGELLİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUM'

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, daha çok engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini belirtip, Bütün serüvenimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin seccadelerini dağıtma hevesimizle başladı. Bir gün Demirci'deki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarını yapan halı firmasını ziyaretimizde bize jest yaparak, seccade hediye ettiler. Biz de 'eşe dosta dağıtalım' diye sayılarını çoğalttık. Engelliler ile bir gün toplantı yaptığımızda, kimisinin akülü tekerlekli sandalyesi olmadığını kimisinin de eskidiğini öğrendim. Ardından seccadeleri eşe dosta satalım, karşılığında ise ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye alalım fikri geldi. Her bir seccadenin parası bir akülü araç alındı. Şu anda 6 akülü aracımız oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin artan halıların kalan parçalarla yapılan bu seccadeler, engelliler için tekerlekli sandalye oldu. Akülü araç sayısını artırarak, daha çok engelliye ulaşmayı hedefliyoruz diye konuştu.

ENGELLİLERİN MUTLULUĞU

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan bedensel engelli Ahmet Koyuncu, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir diğer bedensel engelli Yusuf Atabey de, Çok mutlu oldum. Akülü tekerlekli sandalyemle kimsenin yardımını ihtiyaç duymadan artık rahatça gezebileceğim. Bize yardımlarını esirgemediği için Mevlüt Özmen'e çok teşekkür ederim diye konuştu.

MANİSA AYASOFYA'NIN HALI SECCADELERİ; 6 ENGELLİYE UMUT OLDU
MANİSA AYASOFYA'NIN HALI SECCADELERİ; 6 ENGELLİYE UMUT OLDU
MANİSA AYASOFYA'NIN HALI SECCADELERİ; 6 ENGELLİYE UMUT OLDU
MANİSA AYASOFYA'NIN HALI SECCADELERİ; 6 ENGELLİYE UMUT OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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