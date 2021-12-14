Manisa Atış Poligonu

Türkiye'nin en iyi atış poligonunu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, halihazırda eksikleri bulunan alanda çalışmalar yürüttü. Avcılık ve atıcılık sporu meraklıları için profesyonel bir spor merkezi hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 adet makine, ahşap kulübe, soyunma odası gibi birçok eksiği giderdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet