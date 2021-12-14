Manisa Atış Poligonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Atış Poligonu

Manisa Atış Poligonu
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin en iyi atış poligonunu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, halihazırda eksikleri bulunan alanda çalışmalar yürüttü.

Türkiye'nin en iyi atış poligonunu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, halihazırda eksikleri bulunan alanda çalışmalar yürüttü. Avcılık ve atıcılık sporu meraklıları için profesyonel bir spor merkezi hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 adet makine, ahşap kulübe, soyunma odası gibi birçok eksiği giderdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title