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Manisa, Antep fıstığında 300 ton rekolte bekliyor

Yunusemre Belediyesinin Yuntdağı'nda hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri meyvelerini vermeye başladı.

Manisa, Antep fıstığında 300 ton rekolte bekliyor
03.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:38

Yunusemre Belediyesinin Yuntdağı'nda hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri meyvelerini vermeye başladı. Aşılama ve fidan desteği ile Antep Fıstığı yetiştiren üreticilerin sayısı artarken, bölgede yetişen fıstık özellikle Gaziantep'ten yoğun talep görüyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğini arttıran Yunusemre Belediyesi, çalışmalarının karşılığını alıyor. Yuntdağı'nda üreticilere dağıtılan Antep fıstığı fidanları meyve vermeye başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, İlyasçılar ve Akçaköy mahallelerini ziyaret ederek Antep fıstığı üreticileri ile buluştu. Antep fıstığı ağaçlarını inceleyen Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata ve teknik personel eşlik etti.

Bölgede 300 bin aşılama yapıldı

Üreticiye yapılan fidan ve aşılama desteği ile bölgede tarımsal faaliyetleri ve alternatif ürün çeşitliliğini arttırdıklarını aktaran Belediye Başkanı Çerçi, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak bugüne kadar 300 bin göz aşılama yaptık. En başında muhtarlarımıza aşımızı yapacak olan üreticilerimize eğitim verdik. Eğitimlerini tamamlayan üreticilerimiz sertifikalarını aldı. Yine üreticimize Antep fıstığı, badem, ceviz, incir ve zeytin olmak üzere binlerce fidan dağıttık. Gelinen noktada bölgemizde yetişen Antep fıstığı yoğun talep görüyor. Özellikle baklavalarda kullanılan yeşil renkli Antep fıstığı bizim bölgemizde yetişiyor. Antep fıstığı üreticimize destek olmak amacıyla Antep fıstığı kavlatma makinesini geçtiğimiz yıl satın aldık. Ücretsiz olarak üreticilerimiz getirip fıstıklarını kavlatıp satabiliyorlar. Ağaç tarımını bu bölgelerde geliştirip çiftçilerimize iyi bir gelir kapısı bırakmak istiyoruz" dedi.

Bölgede Antep Fıstığına talep artıyor

Yunusemre Belediyesinin desteğiyle 2 yıldır aşılanan ağaçlardan verim aldığını dile getiren Üreticilerden İlyasçılar Muhtarı Erdoğan Kartal ise "Yunusemre Belediyesi Yuntdağı'nda 2015 yılında aşı yapmaya başladı. 2 yıldır aşılanan ağaçtan verim almaya başladık. Yuntdağı bölgesinde belediyemizin destekleri ile ceviz, Antep fıstığı, zeytin gibi ağaçlardan verim alıyoruz. Antep fıstığını bölgemizde rahat bir şekilde satarak para kazanıyoruz. Özellikle Gaziantep'ten buraya Antep fıstığı almaya geliyorlar. Desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederiz" dedi.

"300 ton rekolte bekliyoruz"

Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl ise bölgede bu yıl 300 tona yakın rekolte beklediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Antep fıstığı rekoltemiz bu sene çok iyi. Fıstığımız değerli olduğu için özellikle Gaziantep'ten fıstık almaya geliyor. Bu sene 50 bin göz aşı aldık. 32 kırsal mahallede 443 vatandaşımızı hizmetten faydalandırdık. Bu yıl bölgede yaklaşık 300 ton rekolte bekliyoruz. Bu rakam ile inşallah Gaziantep'e rakip olacağız. En büyük destekçimiz üreticinin yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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