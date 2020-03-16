MANİSA Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadıManisa'nın Kula ilçesinde, bindikleri sepetli motosiklete, geçen 13 Mart akşamı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş toprağa verildi.

Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde, bindikleri sepetli motosiklete, geçen 13 Mart akşamı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş toprağa verildi. Kazada yaralanan kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın (2) hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Kaza, 13 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında, İzmir-Ankara D300 yolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden A.G.D.'nin kullandığı 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından mahalleye girmek isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş yönetimindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan Şerif Süleyman Ağırbaş, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş ile Ramazan Ağırbaş yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklar ise ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ağırbaş, daha sonra Manisa'daki özel hastaneye, Huriye Nisa Ağırbaş ise İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ağırbaş, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ramazan Ağırbaş için bugün ikindide Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, genç çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Sandal Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kardeşi 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: DHA