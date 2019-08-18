MANİSA Alevler 3 hayvan damını ve çalılıkları küle çevirdi

18.08.2019 14:30

Alevler 3 hayvan damını ve çalılıkları küle çevirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çalılık bir arazide çıkan yangında 3 hayvan damı zarar gördü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Mustafa Kemal Mahallesi Diyar Sokak'ta bulunan boş bir arazide, bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri ve dumanları fark edenler, arazideki hayvan damlarında bulunan yaklaşık 10 keçiyi kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa ve Turgutlu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. 3 hayvan damı ve çalılıkları küle çeviren alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saate güçlükle söndürüldü.

Yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA