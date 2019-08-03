MANİSA ALEVLER, 2 KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev, küle döndü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.Ayvatlar Mahallesi'ndeki Adil Akoğlu'na ait 2 katlı evde, dün (cuma) saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin evin depo olarak kullanılan alt kısmındaki samanlara da ulaşmasıyla yangın daha da büyüdü. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale etti. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı da takviye olarak yangına gönderildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çaba sonucunda güçlükle alevleri söndürürken, iki katlı ev küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA