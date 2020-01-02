: Manisa alaşehir'de tarımsal ürün ihracatında sevindiren artış

02.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52

Alaşehir'de tarımsal ürün ihracatında sevindiren artış

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2019 yılında 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilirken, bunun 169 bin tonunun Sultaniye üzümü olduğu bildirildi.

İhracat rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış yaşanırken, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, hedeflerinin gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarılara çekmek olduğunu söyledi. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, basın açıklaması ile 2019 yılı genel ekonomik değerlendirmesinde bulundu. Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'den geçen 1 yıl içerisinde 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu kadar ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Türk, Alaşehir'den 169 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildi. Üzümü, 42 bin ton ile kiraz, 19 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Alaşehir'den yapılan tarımsal ürün ihracatı 2018 yılına göre yüzde 10'luk bir artışla 276 bin tona çıktı. Toplamda 550 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer aldı dedi.

İhracattaki başarının en büyük nedeninin, işlemlerde ve bürokraside sağlanan kolaylık olduğunu vurgulayan Türk, Bir diğer etken ise güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Hedeflerinin önümüzdeki yıllarda bu ihracat rakamlarını daha da yukarılara çekmek diye konuştu.

ALAŞEHİR'DEN 11 BİN 150 TIR İHRACAT İÇİN ÇIKIŞ YAPTI

Alaşehir'den yapılan toplam 550 milyon dolarlık ihracatın 3'te 1'i tek bir firma tarafından gerçekleştirildi. Alaşehir'den Sultaniye üzüm ihracatında 10 yıldır birinciliği de elden bırakmayan, ihracat şampiyonu firmanın sahibi Ali Uçak, Alaşehir, Manisa, Denizli gibi üretim yapan tüm bölgelerimizin ekonomisine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla rekoltenin durumuna göre bir önceki yılı yüzde 10- 15 oranında geçiyoruz. Ülkemiz için, memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız dedi.

Uçak, Türkiye'nin değişik yerlerinde yetişen ürünler Alaşehir'e getirilip burada paketleyip buradan ihracatının yapıldığına da dikkat çekti. Alaşehir'den 2019 yılında 11 bin 150 TIR ihracat için çıkış izni aldı.

Kaynak: DHA

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