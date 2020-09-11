MANİSA Alaşehir'de plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu Alaşehir'de plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kovid 19 testi pozitif çıkan PTT personeli Mehmet Eroğlu, uygulanan plazma tedavisiyle sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Alaşehir'de plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kovid 19 testi pozitif çıkan PTT personeli Mehmet Eroğlu, uygulanan plazma tedavisiyle sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Alaşehir PTT personeli Mehmet Eroğlu, 10 Ağustos'ta evinde rahatsızlanınca Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahliller sonucu Eroğlu'nun kovid 19 testi, pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan Mehmet Eroğlu, entübe hastası olarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumunun ağır olduğunu gören doktorlar tedavi sürdürülürken, plazma tedavisine karar verdi. Aranan plazma İzmir'de bulundu. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Eroğlu'na uygulanan plazma tedavisi, olumlu cevap verdi. 15 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Eroğlu, kalan süreyi normal serviste sürdürdü. Toplam 32 gün süren tedaviden sonra mutlu sona ulaştı ve bugün taburcu oldu. Mehmet Eroğlu'nun testinin pozitif çıkması sonrası ailesi de kontrol altına alınarak, 4 çocuğu ve eşine test uygulandı. 4 çocuğundan birisi olan 17 yaşındaki Elif Eroğlu'nun da testi pozitif çıktı. Elif, evde karantinaya alındı ve tedavisine başlandı. Tedaviden sonra yapılan testler sonunda Elif de sağlığına kavuştu.

Hastalık süresinde yaşadıklarını anlatan Eroğlu, "Hastalık belirtileri boğaz ağrısı ateş, koku alamama olarak başladı. Bende daha önceden faranjit hastalığı olduğumdan dolayı korona olduğunu anlayamadım, tedaviye geç kaldım. Korona testi yaptırdığımda hastalık ilerlemişti. Bu nedenle entübe durumu yaşadım. Entübe döneminde plazma vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileştim servise çıkardılar. Korona herkese gelir bana gelmez diyordum. Öyle olmuyormuş. Kendimizi ve sağlık çalışanlarını üzmemek için sosyal mesafeye uyalım ve maskesiz dışarıya çıkmayalım" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan, "Sonuçtan çok mutluyuz. Özellikle plazma bağışı konusunda da kovid tedavisi geçiren hastalarımızı bağış yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Kadir Gem, "Mehmet bey korona süreci boyunca ağır enfeksiyon tanımına uyan klinik tabloyla hastanemize geldi. Kendisine korona tedavisiyle ilgili şu anda en üst basamaklardan birisi olan plazma tedavisini uyguladık. Başarılı olduğumuz için mutluyuz. Hastamızın genel durumu düzeldi. Mekanik vantilatör sayesinde solunum yapabiliyordu. Zor bir süreçti ancak hem hastamızın hem de sağlık çalışanlarımızın gayretli bir çalışması sonucu Mehmet Beyi sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Alaşehir Devlet Hastanesi olarak üst düzeyde ilk kez plazma tedavisi uygulayarak başarı sağladık. Korona tedbirlerine harfi harfine uyalım. En iyi çözüm hiç hastalanmamak. Bu hastalığın tedavisinde plazma bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan hastalarımıza plazma bağışçısı olmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA