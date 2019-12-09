: Manisa-alaşehir'de deve güreşi heyecanı

09.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:42

Alaşehir'de deve güreşi heyecanı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çeşitli illerden getirilen 120 deve ile deve güreşi etkinliği düzenlendi. Güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

Kenan Evren Parkı Arenası'nda 120 devenin katılımıyla, deve güreşleri düzenlendi. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen develer güreştirildi. Güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Güreşin ağalığını, iş insanı Mesut Yıldırım aldı. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, piknik yapıp eğlenceli zaman geçirdi. Güreşler için açılan stantlarda deve sucuğu ve deve sahiplerinin boyunlarına doladıkları poşulardan satıldı. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Ata kültürümüz olan bu spor dalını, inşallah bundan sonra yaşatacağız. Bizim doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımımız var. Eğer sizler isterseniz, bu kültürü yaşatmaya devam ederiz dedi.

Kaynak: DHA

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