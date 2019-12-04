Manisa Aksa Doğalgaz personeli eğitimden geçti

04.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30

Aksa Manisa Gaz Dağıtım A.Ş. personeline yaşanabilecek olaylara karşı ilk yardım eğitimi ve olası yangınlara karşı müdahale eğitimi verildi.



Manisa'da Aksa Manisa Gaz Dağıtım A.Ş. personeli gerekli olan her türlü eğitimi alıyor. Manisa İl Sağlık İl Müdürlüğüyle yapılan anlaşma kapsamında sahada çalışan teknik personele herhangi bir olayda nasıl müdahale edileceğiyle ilgili temel ilk yardım eğitimi verildi.



Aksa Manisa Gaz olarak eğitime her zaman büyük önem verdiklerini söyleyen Aksa Manisa Gaz Dağıtım Bölge Müdürü İbrahim Başaran, yıl boyunca gerçekleştirdikleri eğitimlerle bütün personelin eğitimden geçtiğini dile getirdi.



Yaşanabilecek olaylara karşı personellerin hazır olduğunu belirten Bakım Mühendisi Ömer Yeniçağ, "Sahada çalışanlarımız yaşanabilecek olaylara karşı bu eğitimi alıyor. Eğitime 16 personelimiz katılıyor. Bu tür eğitimlerimiz sürekli olarak devam ediyor. Rutin olarak bütün personelimize temel ilk yardım eğitimini veriyoruz. Böylece sahadaki bütün personellerimizin eğitim almasını sağlıyoruz" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla ilgili yapılan protokolden de bahseden Yeniçağ, "Geçen yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile protokol imzalanmıştı. Onlar bize yangın söndürme eğitimi veriyorlardı. Bu sene de protokol imzaladık. İmzalanan protokol kapsamında doğalgaz nedir, doğal yangınlarına müdahale konusunda eğitimler vereceğiz. Doğalgaz yangınında yapılması gerekenler, ortak çalışmalar nasıl yapılıyor onları anlatacağız. Eğitimlere hem bizim hem de itfaiye personeli katılıyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA