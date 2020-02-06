: Manisa akhisarlı çocuklar deprem sonrası boyama etkinliği ile moral buldu

06.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:06

Akhisarlı çocuklar deprem sonrası boyama etkinliği ile moral buldu

MANİSA'nın, geçen 22 Ocak'ta 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı Akhisar ilçesinde, çocukların üzerindeki stresi azaltmak ve eğlenceli vakit geçirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak için boyama etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlikteyken ebeveynlerine de psikolojik danışmanlar tarafından deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler verildi.

Akhisar'da, 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle kokudan evlerine giremeyen vatandaşlara destekler sürüyor. Daha önce depremden etkilenen çocuklar için uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde sinema etkinliği düzenleyen Akhisar Belediyesi şimdide 'Çocuklarımızın Gözünden Türk Bayrağı' adı altında boyama etkinliği gerçekleştirdi. Akhisar Belediyesi Gölet Büyük Salonu'ndaki etkinlikle depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesi ve onlara konuşacak başka konular sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

EBEVENLERE PSİKOLOJİK DANISMAN DESTEĞİ

Gönüllü Psikolog Feyza Nur Adagülü çocuklar boyama etkinliği yaparken, ebeveynlerine de deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler verdi. Psikolog Adagülü, bu süreçle nasıl başa çıkılabileceği ve davranış bozukluklarının nasıl azaltılabileceği konusunda ailelere bilgilendirip, uyarılarda bulundu.

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremin etkilerinin halen sürdüğünü, psikolojik olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlatıp, "Bizler yetişkin olarak zor zamanlar geçirirken, depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için kollarımızı sıvadık. Çocuklarımızın biraz olsun morallerini yükseltmek, eğitimlerine katkıda bulunarak kişisel becerilerini geliştirmek ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanımak için Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki ekiplerimiz ile birlikte etkinlik düzenledik. Yüz boyama, resim yapma etkinliklerini yapan çocuklarımız anneleri, babaları ve büyükleri ile birlikte gelerek hoşça vakit geçirdiler. Burada ayrıca psikolog bir arkadaşımız var. Özellikle çocuklarımıza ve ailelerine çeşitli tavsiyelerde bulunarak onlarla konuşuyor. Çocuklarımız, bu deprem sürecini inşallah atlatacak. Bizler de en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir kez daha tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER SÜRECEK

Öte yandan Akhisar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler, 8 Şubat Cumartesi günü kırsal mahallerde yaşayan çocukların basketbol müsabakasına katılmaları sağlanarak, 9 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Gölet Büyük Salon ve Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi'nde de masal atölyesi etkinliği düzenlenerek süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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