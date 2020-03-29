MANİSA Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Çin Halk Cumhuriyeti, Şehzadeler, Güncel

MANİSA Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Halk eğitim merkezinde maske üretimiMANİSA'da halk eğitim merkezinde, koronavirüse karşı hijyenik ortamda yıkanabilir maske üretimine başlandı.

29.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:50
MANİSA Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Halk eğitim merkezinde maske üretimi

MANİSA'da halk eğitim merkezinde, koronavirüse karşı hijyenik ortamda yıkanabilir maske üretimine başlandı.

Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep arttı. Yoğun talep karşısında Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri de harekete geçerek, maske üretimine başladı. Gönüllülük esasına göre 20 öğretmen ve usta öğretici tarafından üretilen maskeler, pamuktan yapıldığı için yıkanıp, tekrar kullanılabilme özelliğine sahip.

Merkez Müdürü Osman Kuşçuoğlu, "Gerek kadrolu giyim bölümü öğretmenleri, gerekse el sanatları öğretmenleri ve usta öğreticilerimizi okula davet ettik. Onlarla maske üretimi için çalışmalarımıza başladık. Talep çok ama şu an için ürettiklerimizi sadece İl Sağlık Müdürlüğü'ne veriyoruz. Başka bir yerden sipariş almıyoruz. İl Tarım Müdürlüğü'nden olsun, fabrikalardan olsun, kurum ve kuruluşlardan olsun, esnaftan talepler geldi. Ama bu talepleri karşılayamayacağımız için ürettiklerimizin hepsini Sağlık İl Müdürlüğü'ne veriyoruz. Maskelerimiz anti bakteriyel kumaşlardan yapılıyor" dedi.

MANİSA Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

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MANİSA Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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