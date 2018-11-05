Manisa AK Parti'den tebdili kıyafetle aday araştırması

Temayül yoklaması internet üzerinden yapılacak

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli:

"Yerel yönetimler başkanlığımızın uygun gördüğü birimlerimizce Manisa ve ölçeğinde tebdili kıyafet ile çalışmalar yaptıklarını biliyoruz."

MANİSA - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimler için aday adaylığı başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, teşkilatın aday adayları belirleme noktasında temayül yoklamasını internet üzerinden yapılacağını söyledi. Ayrıca Mersinli, aday belirlemede Manisa'da tebdili kıyafetle halkın arasına girilerek, saha çalışması yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci başladı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yaptı. Manisa'da adayların büyük bir soruşturma aşamasından sonra belirleneceğini dile getiren Mersinli, "İlk olarak başvuru takvimimiz açıklandı. 5-12 Kasım hem ilçe hem de büyükşehir belediye başkanlıklarımız için başvuru tarihlerimiz belli olmuş oldu. Manisa'da AK Parti mensubu mevcut 11 belediye başkanlarımız 5-12 Kasım arasında herhangi bir başvuru yapmayacak. Genel merkezimizin uygun görmesi halinde başvuru yapacaklar. Bu tüm Türkiye için geçerli olacak. Genel merkezimizin değerlendirilmesi ardından başvuruları alınacak. Büyükşehir belediye başkanlıkları için 10 bin TL aidat bedeli var. Büyükşehir belediye başkan adayı olacak adaylarımız 10 bin TL yatıracak. Nüfusu 200 binden fazla olan ilçelerimizde 3 bin TL, nüfusu 50 bin ile 200 bin kişi olan ilçelerde 2 bin 500 TL, nüfusu 50 binden az olan ilçelerde ise 1500 TL yatıracaklar" dedi.

Adayların merkez yoklaması ile belirleneceğine dikkat çeken Mersinli, "Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle başkanlarımız, ana kademelerimiz temayülü internet üzerinden yapacak. Ona göre ilçe belediye başkanı olarak kimi görmek istiyor. Büyükşehir belediye başkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsa bu aktif temayül internet üzerinden yapılacak. Bu ayın sonunda da aday adaylarımızın adaylığa dönüşmesi noktasında mülakat yapılacak. Yine genel merkezimize ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın listesini verdik. Genel merkezimiz sivil toplum kuruluşları ile bire bir ya da telefonla görüşme yapacak. Yerel yönetimler başkanlığımızın uygun gördüğü birimlerimizce Manisa ve ölçeğinde tebdili kıyafet ile çalışmalar yaptıklarını biliyoruz" diye konuştu.

Merkez Efendi Devlet Hastanesine çocuk polikliniği

Mersinli, son olarak şöyle konuştu: "Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ndeki çocuk polikliniği Manisa Şehir Hastanesine uzmanlaşma adına taşınmıştı. 15 Kasım'dan itibaren bir çocuk polikliniği açılışı olacak. Çocuk polikliniği Merkez Efendi Hastanesi'nde de hizmete girecek. İnsanlarımız bu bölgede çocuk hastanesi yokluğunu hissetmeyecek"