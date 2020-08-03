MANİSA Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
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MANİSA Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyorMANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

03.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:40

Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda, 31 Temmuz Cuma günü saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine yangına 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüğü'nden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Entesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle saat 16.00 sıralarında yeniden alevlendi. Alevlere 15 dakika sonra tekrar müdahaleye başladı. Hacıköseli Mahallesi'nde 2 ev, 4 müştemilat ile 2 metruk bina zarar gördü. Alevlerin ilerlediği Ahmetli'nin kırsal Hacıköseli ve Bahçecik ile Turgutlu'nun Baktırlı mahalleleri tahliye edildi. Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye ettti. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile alevlere gün boyunca mücadale edildi. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında arazinin sarp olması ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havanın kararmasıyla birlikte sönderme helikopter ve uçakları çalışmalara ara vermek durumunda kaldı. Gece boyunca 52 arazöz, 4 dozer ile alevlere müdahaleye devam edildi. Alevlerin ilerlediği Turgutlu'nun kırsal Sivrice mahallesinde vatandaşlar, gece kendi istekleri ile tedbir amacıyla evlerini boşattı. Alevlerin ulaştığı Ahmetli'nin Alahıdır mahallesinde, Kaymakamlık tarafından anons yapılıp, köylülerden tankeri ya da ilaçlama makinesi olanlardan söndürme helikopterlerinin su takviyesi yaptığı bölgedeki havuzlara su taşıması istendi. Günün ilk ışıkları ile birlikte ise 7 söndürme helikopteri yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. Söndürme çalışmaları gece ve su sabahta hummalı şekilde devam etti. Alevler 67 saat sora kontrol altına alındı.

Yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 söndürme helikopteri, 2 amfibik uçağı ve 42 arazöz

ile soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

MANİSA Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

Kaynak: DHA

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