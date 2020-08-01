MANİSA Ahmetli'deki orman yangını tekrar büyümeye başladı
Ahmetli'deki orman yangını tekrar büyümeye başladıManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye başladı.
01.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:04
Ahmetli'deki orman yangını tekrar büyümeye başladı
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye başladı. Ekiplerin havadan ve karadan aralıksız müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA