MANİSA Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)ÇALIŞMALAR SÜRÜYORManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışması sürüyor.

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışması sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA