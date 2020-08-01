MANİSA Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında
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MANİSA Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)ÇALIŞMALAR SÜRÜYORManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışması sürüyor.

01.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:09

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışması sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANİSA Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Kaynak: DHA

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