MANİSA Ahmetli'de mahalle sakinleri tahliye edildi
Ahmetli'de mahalle sakinleri tahliye edildiManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgil söndürme çalışmaları sürüyor.
01.08.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:48
Ahmetli'de mahalle sakinleri tahliye edildi
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgil söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının tehlike yaratması üzerine 150 nufüslu Hacıköseli Mahallesi sakinleri, tahliye edildi. Okul servisleri, orman araçları ve ambulanslarla mahalleden çıkarılan vatandaşlar güvenli alanlara götürüldü.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vatandaşlardın tahliyesi
-Ambulans, orman ve jandarma araçları
Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa), (DHA)
Kaynak: DHA