Manisa Ahbap'tan Başkan Çerçi'ye teşekkür

14.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:09

Manisa Ahbap Derneği üyeleri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek 'Kirletme temizle' etkinliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Manisa Ahbap Derneği çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Dernek üyeleri, gönüllülerle birlikte Uncubozköy Mahallesinde temizlik çalışması yaptı. Yunusemre Belediyesi'nin de ekipman ve personel desteğinde bulunduğu etkinlikte çöpleri toplayan dernek üyeleri 'Kirletme temizle' diyerek çevre kirliliğine dikkat çekti. Etkinliğin ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret eden dernek üyeleri, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Duyarlı gençlere teşekkür eden Başkan Çerçi ise, bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtirken, çevre konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA