Manisa- Ağaçtaki Yavru Kediyi Itfaiye Kurtardı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, 15 metre uzunluğundaki palmiye ağacında mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekibi kurtardı.



Atatürk Bulvarı Saat Kulesi önündeki palmiye ağacında yavru bir kedinin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Bugün saat 10.00'da olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdivenle çıkarak mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. Eldiven takan itfaiye görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınan yavru kedi, park içine bırakıldı. Kedi kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.