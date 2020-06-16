MANİSA Ağabeyini aldattığı iddiasıyla yengesini bıçaklayarak öldüren kişi, tutuklandı Ağabeyini aldattığı iddiasıyla yengesini bıçaklayarak öldüren kişi, tutuklandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü (57), ağabeyini aldattığını gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Ali Kocatürk (37), bugün tutuklandı.

Ağabeyini aldattığı iddiasıyla yengesini bıçaklayarak öldüren kişi, tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü (57), ağabeyini aldattığını gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Ali Kocatürk (37), bugün tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kocatürk tarlada çalışan yengesi Nazmiye Kocatürk'ün yanına gitti. Ali Kocatürk, iddiaya göre yengesi Nazmiye Kocatürk'ün ağabeyini aldattığını öne sürünce ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Kocatürk, yanındaki bıçağı yengesine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Nazmiye Kocatürk, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Kocatürk olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nazmiye Kocatürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Kocatürk'ün yakınları, sinir krizleri geçirdi ve uzun süre gözyaşı döktü. Nazmiye Kocatürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE AĞABEYİNİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Ali Kocatürk, bir süre sonra jandarmayı arayıp, cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu. Kocatürk ifadesinde, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü, ağabeyinin aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kocatürk'ün, burada savcılığa verdiği ifadede, jandarmadaki ifadesini tekrarladığı bildirilirken, hem yengesi Nazmiye Kocatürk hem de ağabeyiyle yıllardır konuşmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, talihsiz Nazmiye Kocatürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Topuzdamları Mahallesi Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali Kocatürk ise savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA