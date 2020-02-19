Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5)
4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTIManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, saat 00: 23'te merkez üssü Karakurt Mahallesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 5.3 km olarak açıklandı.
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, DHA)