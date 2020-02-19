Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5)
Haberler » Güncel » Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5) - Haber

Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5)

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTIManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

19.02.2020 00:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:46
Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5)

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

'nın ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, saat 00: 23'te merkez üssü Karakurt Mahallesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 5.3 km olarak açıklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler