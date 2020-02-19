Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5)

19.02.2020 00:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:46

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, saat 00: 23'te merkez üssü Karakurt Mahallesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 5.3 km olarak açıklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA