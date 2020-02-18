Manisa 5.2'lik depremle sallandı (3)
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Manisa 5.2'lik depremle sallandı (3)

KIZILAY, MANİSA'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN ÇORBA DAĞITTIManisa'da saat 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken halk da paniğe kapılarak sokağa çıktı.

18.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:52
Manisa 5.2'lik depremle sallandı (3)

, 'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN ÇORBA DAĞITTI

'da saat 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken halk da paniğe kapılarak sokağa çıktı. Bir süre eve dönemeyen ve soğuk havada bekleyen vatandaşlara, , çorba dağıttı. 

ERDİNÇ ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa),


Kaynak: DHA
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