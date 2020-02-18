Manisa 5.2'lik depremle sallandı (3)

18.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:52

KIZILAY, MANİSA'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN ÇORBA DAĞITTI

Manisa'da saat 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken halk da paniğe kapılarak sokağa çıktı. Bir süre eve dönemeyen ve soğuk havada bekleyen vatandaşlara, Kızılay, çorba dağıttı.

ERDİNÇ ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa),

Kaynak: DHA