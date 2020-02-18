Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1)
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Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1)

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:44
Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1)

'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü 'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Deprem anından görüntüler

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA
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