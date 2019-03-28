Manisa 4 Katlı Binanın Tepesinden Düşüp Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kaçan köpeklerini almak isterken dengesini kaybedip, 4 katlı binanın terasından düşen 30 yaşındaki Kemal Dar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evli, bir çocuk babası Kemal Dar, dün (Çarşamba) saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Duatepe Sokak'taki dört katlı bir binada bulunan evinin terasında baktığı 4 köpeğini beslemeye çıktı. Ancak, köpeklerinin yan binanın terasına kaçtığı farketti. Köpeklerini almak için yan binaya geçmek isteyen Dar, dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Dar, ağır yaralandı. Gürültüye koşan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık memurunun ilk müdahaleyi yaptığı Dar, bu sırada gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA