MANİSA 2022'YE 7 YENİ BARAJ 1 GÖLETLE GİRİYOR

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü2022 Manisa'ya müjdelerle geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile çalışmalarına hız veren DSİ Genel Müdürlüğü 4 ay içinde 7 baraj ve 1 göleti tamamlayarak ve su tutmaya başlayacak. Şehzadeler kentinde toplam 12 bin 270 dekar arazi daha modern sulama ile tanışacak. Son yıllarda giderek artan kuraklığa karşı çalışmalarını hızlandıran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden Manisalı üreticilere 2022 müjdesi geldi. 7 baraj ve 1 göletin inşası yılbaşına kadar tamamlamayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü 8 tesiste birden su tutmaya başlayacak. Kuraklığı en çok hisseden şehirlerin başında Manisa geliyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile çalışmalarımıza hız verdik. Belenyenice, Döğüşören, Güveli, Kuzuköy, Sayık, Beydere ve Horzum Alayaka barajları ile Kula Saraçlar Göleti'ndeki imalatlarımızı yeni yıla kadar tamamlayarak su tutmaya başlayacağız. Amacımız sulama projelerini de bitirerek biran önce tarlaları can suyu ile buluşturabilmek. Manisa üzüm, zeytin, kiraz, meyvecilik gibi pek çok üründe Türk tarımının lokomotifi. Son 19 yılda Manisa genelinde 28 baraj ve gölet inşa ettik. Bu rakam yeni tesislerimizle birlikte 36'ya çıkacak. Su depolama kapasitemiz de 7 milyon 883 bin m3 daha artacak. Bölge üreticileri yeni tesislerle birlikte 2021 yılı rakamlarıyla yılda toplam 28 milyon 160 bin lira daha fazla kazanacak. Su tutulmaya başlanacak 7 baraj ve 1 gölet 12 bin 270 dekar araziyi daha modern sulamaya kavuşturacak. 2003 yılından buyana kent genelinde sulama açılan toplam alanın ise 209 bin 410 dekara yükselecek. 2022'ye kadar su tutulacak baraj ve göletler1-Şehzadeler Belenyenice Barajı1070 dekar sulama2-Köprübaşı Döğüşgören Barajı1210 dekar sulama3- Demirci Güveli Barajı1000 dekar sulama4-Demirci Kuzuköy Barjaı1500 dekar sulama5-Demirci Sayık Barajı960 dekar sulama6-Yunus Emre Beydere Barajı2750 dekar sulama7-Alaşehir Horzum Alayaka Barajı1810 dekar sulama8-Kula Saraçlar Göleti 1210 dekar sulama

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