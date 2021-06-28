Manisa, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı

Manisa, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, sezon hazırlıklarına başladı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcular koşu yaptı.

Yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek Manisa, kendi tesislerinde çalıştıktan sonra 7-19 Temmuz ve 22 Temmuz-4 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Manisa, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:55:14. #1.14#

title