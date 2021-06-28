Manisa, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, sezon hazırlıklarına başladı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcular koşu yaptı.

Yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek Manisa, kendi tesislerinde çalıştıktan sonra 7-19 Temmuz ve 22 Temmuz-4 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz