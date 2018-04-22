Manisa-2 Bin Çocuğa 23 Nisan Hediyesi Olarak Top Dağıttı-Hd

2 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi olarak top dağıttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, oyuncak mağazası işleten 38 yaşındaki İbrahim Camkıran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 2 bin çocuğa top dağıtıp, sevindirdi.

Sarıgöl'de her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuklara top dağıtarak sevindiren İbrahim Camkıran, bu yıl da aynı geleneği sürdürdü. Camkıran, 2 bin çocuğa plastik top dağıtarak, sevindirdi. Dağıtılan ücretsiz toplardan almak isteyen çocuklar, Camkıran'ın oyunca dükkanına akın etti. Kimi çocuklar, kardeşleri ve arkadaşları için de dağıtılan toplardan alırken, büyük sevinç yaşadı. Bu yıl da 2 bin top dağıtarak çocukları sevindirdiğini belirten İbrahim Camkıran, Çocukların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Ömrüm yettiği sürece bunu sürdüreceğim dedi.