Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve MAT işbirliği yapacak
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Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve MAT işbirliği yapacak

22.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:27
Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve MAT işbirliği yapacak

Manisa Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Türkiye'de meydana gelen afet acil durumlarında haberleşme sistemlerinin kesilmesi durumlarında acil durum haberleşmesinin sağlanması, Manisa genelinde olabilecek afet acil durumlarında il dışı ve ilçeler ile bilgi alışverişi sağlanabilecek.

Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer arasında imzalanan protokol törenine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler ve dernek üyeleri de katıldı. - MANİSA

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve MAT işbirliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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