Manisa 100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

30.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:50

100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 55 yaşındaki Ferhat Özkaraca, dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan 100 yıllık dikiş makinesi ve makas gibi aletlerle hazır konfeksiyona karşı ayakta kalma mücadelesi veren 37 yıllık mesleğini yaşatmaya kararlı. İki çocuğunun da terzilik yapmak istememesi nedeniyle elindeki eski dikiş malzemelerini devredecek birini arıyor.

Evli, 2 çocuk babası terzi Ferhat Özkaraca, terziliğe 16 yaşındayken çırak olarak babası İhsan Özkaraca'nın yanında başladı. Özkaraca, 20 yıl önce babasının emekliye ayrılmasıyla 20 metrekarelik dükkanın başına geçti. Dedesinden babasına, ondan da kendisine yadigar kalan dikiş makinesi, makas, dikiş yüzükleri ve makaraları kullanan Özkaraca, hazır konfeksiyona karşı ayakta kalma mücadelesi veren 37 yıllık mesleğini yaşatmaya kararlı. Terziliğin eskiden gözde bir meslek olduğunu belirtken Özkara, şunları söyledi

Günümüzde, pek çok meslek gibi terzilik de unutulmaya başladı. Artık, yetiştirecek çırak bile bulamıyoruz. Eski işler de yok zaten. Bir kaç parça, tadilat işi gelirse yapıyoruz. Dükkanımda dedemden babama ondan da bana kalan 100 yıllık dikiş makinesi ve terzi malzemeleri var. Ben de bu işi layıkıyla yapabilen bir usta bulup, bırakmak istiyorum. Çocuklarım, bu mesleği yapmak istemiyor. Atalarımdan kalan bu eski malzemeler, yenilerine göre çok daha sağlam. Yeni teknoloji dikiş malzemelerindense bu asırlık malzemelerle çok daha güzel işler çıkarıyoruz. Gelişen teknolojiye rağmen bu eski malzemeleri kullandığımızı gören müşterilerim şaşırıyor. 'Bu nasıl makas', diyerek eline alıp inceleyenler bile oluyor. Şimdilik mesleğimi sürdürüyorum ancak bu daha ne kadar devam eder bilemiyorum. Böyle eski malzemelerle iş yapan ilçedeki tek terziyim.

'NOSTALJİ YAŞATIYOR'

Ferhat ustayı babasından kalan tarihi makas ve dikiş makinesiyle kendisine getirilen kıyafetlerini tamir ederken gördüklerinde geçmiş yılları hatırladıklarını ifade eden müşterilerinden 41 yaşındaki Gürkan Dinç, Biz, Ferhat ustanın terziliğinden memnunuz. Kendisi, Alaşehir için gerçekten büyük bir kazanım dedi. 56 yaşındaki Ahmet Tekeç de Ferhat ustayı uzun yıllardır tanıdığını belirtip, Atadan kalan malzemeleri dükkanında kullanarak hem geçmişine sahip çıkıyor hem de müşterilerine nostalji yaşatıyor dedi.

Kaynak: DHA