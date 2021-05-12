Manifold Garden 20 Mayıs'ta PS5 için çıkışını gerçekleştirecek
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Manifold Garden 20 Mayıs'ta PS5 için çıkışını gerçekleştirecek

Manifold Garden 20 Mayıs'ta PS5 için çıkışını gerçekleştirecek
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geliştirici William Chyr Studio, keşif bulmaca oyunu olan Manifold Garden'ın 20 Mayıs'ta PlayStation 5 için geleceğini açıkladı.

Oyunseverler tarafından sıkça araştırılmaya ve sorulmaya başlanan Manifold Garden PlayStation 5 ne zaman gelecek sorusu yanıtını buldu. Manifold Garden 20 Mayıs tarihinde PS5 kullanıcıları ile buluşacak.

4K çözünürlük, 60 kare hızı, dokunsal geri bildirim ve oyun yardım desteği imkanları sunacak. Manifold Garden şuanda Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Steam & Epic Games Store) ve Apple Arcade üzerinde ulaşılabilir durumda.

MANİFOLD GARDEN TANITIM YAZISI

Yer çekimini yeniden keşfet ve imkansız bir mimariye sahip Escheresk tarzında çok güzel bir dünyayı keşfet. Geometri her yöne doğru sonsuza kadar tekrarlar ve aşağı düştüğünde başladığın yere geri dönersin. Perspektifini değiştirmek ve dünyayı yeni yollarla görmek için yer çekimini yönlendir. Evrenin kurallarında ustalaş ve çorak bir dünyayı bitkiler ve yaşam ile iyileştir.

  • Akıl almaz bulmacalarla dolu geniş ve görsel açıdan çarpıcı bir dünya.
  • Yeni perspektifler kazanmak ve görünen tüm yüzeylerin üzerinde yürümek için yer çekimini yönlendir.
  • Sonsuza dek yinelenerek genişleyen mimari yapıları keşfet.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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