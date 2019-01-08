Manifestoyu 31 Ocak Günü Açıklayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "81 ilden adaylarımızın katılacağı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak" dedi. AK Parti MKYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. Çelik, terör olaylarından asayiş ve okullardaki şiddet olaylarına, dış ilişkilerden ekonomiye kadar geniş çaplı değerlendirmeler yapıldığının altını çizdi. Bazı illerde MKYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının aday açıklama programlarına katılacaklarını kaydeden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya indiğini, teşkilat olarak seçime yönelik çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

"ORTAK MİTİNG KONUSUNA TABİ Kİ OLUMLU BAKIYORUZ" Manifestonun açıklanacağı geniş katılımlı toplantının tarihini veren Çelik, "81 ilden adaylarımızın katılacağı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Manifesto çalışması ile kendilerinin onayı ile tamamlanmış olacak" diye konuştu. Çelik, Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti ve MHP'nin ortak miting programı olup olmadığı sorusu üzerine ise, "Ortak miting konusuna tabi ki olumlu bakıyoruz. Bu tabi ki genel başkanların taktirindedir. Cumhur İttifakı'nın mesajları daha güçlü bir şekilde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki oluşturacağını düşünüyoruz. Bunun kamuoyuna güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz vardır" şeklinde konuştu.

"FUTBOL İLE KAVGA EDEN BİR SİYASİ PARTİ OLARAK TARİHE GEÇECEKLER" Ziraat Bankasının futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmasına yönelik CHP'nin eleştirilerine cevap veren Ömer Çelik, "Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, yeni ne bulacaklar diyordum. En son futbolu buldular. Kendilerine ait bir rekordur bu. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler. Futbol ile kavga etmek, hayat ile kavga etmektir" dedi. Ziraat Bankasının futbol kulüplerinin borçlarına yönelik yapılandırmasının çiftçiye zarar vermesinin mümkün olmadığını kaydeden Çelik, "Sadece çiftçiye hizmet veren bir banka olma özelliğini aşmıştır Ziraat Bankası. Bankanın genetiğinde, çalışanlarının önceliğinde her zaman çiftçi vardır. Sanayiciye, diğer bankacılık alanlarında iddialı olan bir bankadır. Çiftçiye dönük olarak yapılacaklar konusunda CHP'nin iddia ettiği gibi herhangi bir olumsuzluk ve eksiklik oluşturmayacaktır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yapılandırıyor. Bu da bir takım gelirlerine el koyma suretiyle oluyor. Bu alanda uzun zamandır reform beklentisi vardı. Bu reform beklentisinin bu yolla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yapılandırma yapıldıktan sonra arkasından bir yasal düzenleme ile yönetim konusunda dünya standartlarının yakalanması, şeffaflığın artırılması, standartların yükseltilmesi konusunda düzenlemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE SON 14 YILIN ORTALAMASINDA ENFLASYON YÜZDE 70,3, BİZDE 9,54" Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilerde argümanlarının doğru olmadığını belirten Çelik, bir çalışma başlattıklarını, kendilerinden önceki enflasyon rakamları ile kendi dönemlerindeki enflasyon rakamlarına ilişkin bir karşılaştırma yaptıklarını belirtti. Çelik, "Bizden önceki dönemde son 14 yılın ortalamasında enflasyon yüzde 70,3, bizde ise 16 yılın ortalamasını aldığınız zaman yüzde 9,54. AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 120'ler, 60'lar, 98'ler, bu dönemler geride bırakılmıştır, çoğu kez tek rakamlara gelmiştir. Evet, 2018 yılında 20,3 gibi bir rakam var, herkesin gözü önünde gerçekleşen ekonomik saldırılar neticesinde böyle bir rakam ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun argümanları doğru değil. Kullandığı rakamlar doğru değil. Siyasi geçmişinde hiçbir başarıya imza atmamış olan genel başkanın sürekli ortaya koyulan başarıların beş eleştiricisi gibi bir fonksiyonda yürümesi konusunu yadırgıyoruz" açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Karşınızdaki kişilerin mevkilerine baktığımızda, hakim olduklarını düşündüğümüz dosyaları söz konusu ettiğimizde ortaya çıkan açıklamaları son derece yadırgadık. Bunlar bilmemekten kaynaklanan açıklamalar değil, kasıtlı açıklamalardır. Pompeo ve Bolton, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, terör örgütü olduğunu apaçık bilmektedir. ABD'nin aklına müttefik deyince Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama bunlardan DEAŞ'a karşı müttefikimiz diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır. Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin tek dost devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar ve Kürtlere yaptığı zulmü hatırlasınlar. 'Kürtlere dokunmayın, sahip çıkın' diyerek esas meselesinin terör örgütleriyle bir takım siyasi projeler gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR GECE ANSIZIN ORAYA GİDEBİLİRİZ VE BURADA ÜLKEMİZE KARŞI TEHDİT OLUŞTURAN UNSURLARI TEMİZLERİZ"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik meseleleri zamana oynamaya süreci uzatmaya ya da pazarlığa tabi değildir" diyen Çelik, "Bir gece ansızın oraya gidebiliriz ve burada ülkemize karşı tehdit oluşturan unsurları temizleriz. Türkiye bunu yaparken müttefikleri ile koordinasyon içinde yapacaktır, müttefiklerini yanında görmek istemektedir. Türkiye'nin güvenliği meselesi, kavram oyunlarına, kelime oyunlarına, cümlelerin tersten veya düzden kurulmasına müsait bir mesele değildir. Bizim mahallede dosta dost, düşmana düşman, teröriste terörist derler. PYD/YPG/PKK, DEAŞ teröristtir ve bunlar için gereğinin yapılmasından başka bir çare yoktur. Müzakere sürecektir, diplomatik süreçler devam edecektir, ortak mekanizmalar bulmaya gayret edeceğiz. Müttefiklerimizin, müttefiklik ilişkisine saygı göstermesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğunu herhangi bir kimseye tercih etmemelerini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"BU GÖRÜŞME OLACAKTIR" CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu randevu talebine olumlu bir görüş bildirdiğini hatırlatarak, "Bu görüşme olacaktır. Kendisine bir randevu verilecek ve muhtemelen bu hafta içerisinde olabilir. Cumhurbaşkanımızın programında bir yer ayarlamaya çalışıyor arkadaşlarımız. Kendisi Külliye'de ağırlanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fazıl Say'ın 18 Ocak'ta düzenleyeceği Truva Sonatı davetine katılıp katılmayacağıyla ilgili ise Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu davete katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımız, bu kültürel faaliyetlere daha yoğun katılmak istiyorlar ama program yoğunluğu buna el vermiyor. Umarız o tarihle ilgili çok önemli bir gündem önümüze gelmez. Böyle bir şey söz konusu olmadığı zaman katılacaklar" diye konuştu.

(İlker Turak - Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA