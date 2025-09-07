Manifest konserinde ne oldu, Manifest neden soruşturma açıldı?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilen ve +18 konseptiyle sahne alan Manifest grubunun performansındaki danslar ile kıyafetlerin yasal açıdan inceleneceği, bu kapsamda "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

TOPLUMSAL EDEP VE AHLAK VURGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilen Manifest konserine dair resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 06/09/2025 tarihinde düzenlenen etkinlikte sahne alan grup üyeleri ile dansçıların sergilediği performansın, toplumun ortak değerleri arasında yer alan edep, iffet, ar ve haya duygularını zedelediği belirtildi. Ayrıca, bu davranışların çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki yaratabileceği vurgulandı. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kolluk birimlerine şüphelilerin tespiti için gerekli talimatların verildiği de bildirildi.

SAHNE KOSTÜMLERİ VE DANS GÖSTERİLERİ GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak çıkış yapan Manifest, İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirdiği ilk +18 konseriyle dikkatleri üzerine çekti. Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup, siyah temalı kostümleriyle sahne aldı. Konserin en çok konuşulan yanları ise cesur dans koreografileri ve kostüm tercihleri oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlar yapılırken, konseri yaklaşık 12 bin kişinin izlediği açıklandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ

Manifest'in performansı sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bir kesim, grubun sanatını özgürce icra etmesi gerektiğini savunarak "İstedikleri gibi dans eder ve şarkı söylerler" yorumunu yaptı. Diğer kesim ise konseri eleştirerek, "Bu tür gösteriler yasaklanmalı" ve "Sanatsal bir tarafı yok" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

ERZURUM'DAKİ KONSER İPTALİ

Manifest daha önce de Erzurum'da sahneye çıkacaktı. Ancak Erzurum Valiliği, grubun kıyafet tercihlerini gerekçe göstererek konserin yapılmasına izin vermemişti. Böylece grup, ikinci kez sahne şovları üzerinden gündeme gelmiş oldu.