Manhattan'da elektrik kesintisi hayatı felç etti

NEW New York'un en yoğun bölgesi Manhattan'da elektrik kesintisi hayatı felce uğrattı.

Manhattan'da, öğleden sonra batı yakasında uygulanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok iş yeri kepenk indirirken, metro seferleri de yapılamadı.

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanan kentte, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentin elektrik dağıtıcısı ConEdison'dan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden 38 binden fazla abonenin etkilendiği bildirildi.

Kaynak: AA