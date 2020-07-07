Mangallar toplandı, çevreyi kirleten bir kişiye para cezası kesildi
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Mangallar toplandı, çevreyi kirleten bir kişiye para cezası kesildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmir'de sıcak havaların etkisiyle daha da hareketlenen sahilleri mercek altına aldı.

Mangallar toplandı, çevreyi kirleten bir kişiye para cezası kesildi
07.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:51

Zabıtadan çevre denetimi

Denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, çevreyi kirletenlere ceza kesti, yurttaşların şikayetlerine neden olan mangallara ise el koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil bantlarındaki denetimlerini arttırdı. Ekipler Kordon, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı, Sahilevleri, Karşıyaka ve Bayraklı'da çevreyi kirletenleri uyardı. Denetimler kapsamında çevreyi kirlettiği için sık sık uyarılan ancak uyarılara aldırmayan bir kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 41/1 maddesi uyarınca 61 TL ceza kesildi. Özellikle sahil kesimlerinde mangal yapanları da uyaran zabıta ekipleri, ısrarcı davranan bazı kişilerin mangallarını söndürürken, kimilerininkini ise topladı.

Yaralı güvercin kurtarıldı

Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'nde yaya geçiş alanı olan kaldırımlara masa ve sandalye koyarak işgal eden bazı kafe ve barlar da denetlendi. Masa ve sandalyelertoplanırken, sahil kesimlerinde sağlıksız gıda satışı yapan işportacıların malzemelerine ise el konuldu. Zabıta ekipleri, denetimleri esnasında yurttaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercini de, veterinere götürdü.

Kaynak: Bültenler

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