Mangala'da Dünya Rekoru

Büyükşehir Belediyesi';nin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle 'Geleceğin Teknolojileri' temasıyla hazırladığı '7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali' tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan festival, yüzlerce öğrenciyi bilimsel çalışmayla buluşturuyor. Bilim festivali kapsamında gerçekleştirilen 'mangala' turnuvası ile dünya rekoru kırıldı. Bursa genelindeki 5., 6. ve 7. sınıflar arasında organize edilen turnuvaya 21 bin 200 öğrenci katıldı. Finale kalan 628 öğrenci ise festival kapsamında düzenlenen final müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Noter eşliğinde yapılan turnuvada, 5 maçlık seride 3 maç kazanan öğrenciler bir üst tura çıkmayı başardı.

'Dünyanın en büyük mangala turnuvası'; olma özelliği taşıyan program hakkında bilgi veren Kültür AŞ. Genel Müdürü ve Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, festivalin çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi. On binlerce öğrencinin etkinliğe ilgi gösterdiğini belirten Ferik, festival kapsamında yapılan turnuvayla daha önce Amerika';ya ait olan dünya rekorunu egale ettiklerini ifade etti. Rekoru Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ferik, "628 öğrenci aynı anda mangala oynayarak dünya rekoru kırdı. Mangala, Türk toplumları arasındaki önemli strateji oyunlarından bir tanesidir. Yüzyıllardır oynanan bir oyundur. Bu oyunun dünya rekorunun da Türkiye';de olması gerekiyordu. Bu yüzden gurur duyuyoruz. Geçen sene 3 bin 417 öğrenciyle aynı anda atölye yaparak, dünya rekoru kırmıştık. Bu sene ise finallere gelene kadar, okullardaki mangala turnuvasına 21 bin 200 öğrenci katıldı. Organizasyona destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş';a, Ovaakça Şarık Tara Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi';ne ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Rekor Türkiye';ye hayırlı olsun" dedi.

Maçların ardından katılımcı sayısı noter huzurunda belirlenen turnuvanın dünya rekoru belgesi de Kültür AŞ. Genel Müdürü ve Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik';e teslim edildi. Organizasyonda emeği geçen hakemlere de teşekkür belgesi verildi.