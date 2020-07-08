Mangal yaptığını sandıkları komşularının mutfağı yandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez Mahallesi Dağevleri mevkisi Jandarma Sokak üzerindeki 3 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce Almanya'ya giden ve Sebahat Ünlü'ye ait evde dumanlar gören komşuları mangal yapıldığını zannetti. Eve yaklaşıp baktıklarında mutfağın yandığını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede eve gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri içeri giremeyince kapı ve mutfak camını kırmak zorunda kaldı. İçeri girip müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA