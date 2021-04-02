Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
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Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | 3. Sayfa

Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu Alevlere teslim olan binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye erlerinin elleri yandı Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatı katına, 3 arkadaşın mangal yapmak barbeküde yaktıkları ateş çatıyı sardı.

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Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu

Alevlere teslim olan binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye erlerinin elleri yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatı katına, 3 arkadaşın mangal yapmak barbeküde yaktıkları ateş çatıyı sardı. Alev alev çatısı yanan binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran 2 itfaiye erinin elleri yandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında 3 arkadaş mangal yapmak için barbekü içerisinde ateş yaktı. Barbekü bacasından çıkan alevler binanın çatısını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını sardı. Kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan 3 arkadaş, çabalarında başarısız olunca, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Binada mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına aldı. Binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan 2 itfaiye erinin ise elleri yandı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ve itfaiye erlerinin tedavisi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu
Mangal yapmak için yaktıkları ateş, binayı küle çeviriyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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