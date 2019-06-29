Mangal tutuştururken yaralanan kişi hastanede öldü

İznik ilçesinde mangal tutuştururken yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Yenişehir ilçesinden İznik sahiline ailesiyle piknik için gelen mobilya ustası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, İstanbul'da bir haftadır tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA