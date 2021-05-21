Mangal satıcılarının işi açıldı
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Mangal satıcılarının işi açıldı

Mangal satıcılarının işi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaz aylarında vatandaşın vazgeçilmezi olan mangalın satışları, kontrollü normalleşme ve havaların ısınmasıyla birlikte mangal arttı.

Yaz aylarında vatandaşın vazgeçilmezi olan mangalın satışları, kontrollü normalleşme ve havaların ısınmasıyla birlikte mangal arttı.

Pandemi nedeniyle piknik yapmanın yasak olduğu bu dönemde vatandaşlar mangal sevdasından vazgeçmedi. Kendine ait açık alanlarda mangal yapmak isteyen vatandaşlar satıcıların yolunu tuttu. Esnaf, pandemi dönemi öncesindeki satışlarına ulaşamasa da şu anki talepten memnun.

"Mangal satışları durma noktasına gelmişti"

Eskişehir'de 25 senedir mangal imalatçılığı ve satışını yapan Gökhan Duru, pandemiden önceki satışlarına hala ulaşamadıklarını dile getirdi. Buna rağmen son zamanlarda satışlarının arttığını ve bundan dolayı memnun olduklarını söyleyen Duru, "Mangal satışları durma noktasına gelmişti. 17 günlük yasaktan sonra işlerimiz biraz açılmaya başladı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur. Piknik yerleri henüz açılmadığı için satışlarımız eskisi gibi değil. Pandemiden önceki satışlarımızda göre yüzde 75 düşüş var. Ama son zamanlardaki gelen talepten memnunum" diye konuştu.

"Kar oranımız azaldı"

Gökhan Duru, mangalların kalitesine göre fiyatlarının değiştirdiği söyledi. Aynı zamanda malzemelerin zamlandığından ve kar oranlarının düştüğünü anlatan Duru, şunları söyledi;

"Şu anda piyasada çok çeşit mangal var. Son zamanlarda revaçta olan lamadan yapılan mangallar var. Sağlam bir malzeme olduğu ve daha uzun ömürlü olduğu için tavsiye ediyoruz. Böyle kaliteli mangalların fiyatı ise 100 liradan başlıyor. Önceden daha ucuza imal ediyorduk. Malzemeye zam yapıldı, ama biz satış fiyatlarımıza yansıtmadık. Böyle olunca da kar oranımız azaldı." - ESKİŞEHİR

Mangal satıcılarının işi açıldı
Mangal satıcılarının işi açıldı
Mangal satıcılarının işi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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