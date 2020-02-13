Mangal kömüründen zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Mangal kömüründen zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Haberler

Mangal kömüründen zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde banyoyu ısıtmak için mangala kömür koyan yaşlı çift, zehirlenerek hayatını kaybetti.

13.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:19
Mangal kömüründen zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

'ın ilçesinde banyoyu ısıtmak için mangala kömür koyan yaşlı çift, zehirlenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Başlamış Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (65) ve Beyhan Üzer (60) çifti, banyoyu ısıtmak için mangala kömür koyup banyoya girdi. Çiftin oğlu Tunahan Üzer eve geldiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı.


Mehmet ve Beyhan Üzer çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler