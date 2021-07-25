Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar
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Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar Erzincan'da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

ERZİNCAN - Erzincan'da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.

Erzincan İliç'e bağlı Yakuplu Köyü'nde geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini, odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor.

Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.

Şanlıurfa'dan aileleriyle ekmek parası için her yıl nisan ayı başında ilçeye gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu Köyü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dağın eteğine kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.

Atalarından gördükleri doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odununu yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ve traktörlerle ormana ulaşmak için yolun bitimine kadar giden işçiler, yürüyerek meşelerin bulunduğu dağlık alanlara dağılıyor. Zorlu bir yürüyüşten sonra çalışma alanına gelen işçilerin kimi motorlu testereyle kimi ise balta yardımıyla mangallık kömür yapmak için meşe kesiyor. Kesilen meşeleri çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar
Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar
Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar
Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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